Diocesi: Ragusa, domani la XXXIII Giornata sacerdotale mariana con il card. Reina

La chiesa Maria SS. Nunziata di Ragusa è pronta ad accogliere vescovi e presbiteri da tutta la Sicilia: domani, martedì 10 giugno, si celebra la XXXIII Giornata sacerdotale mariana che si inserisce a pieno nell’anno giubilare in corso e in un tempo segnato da sfide pastorali e sociali, con il tema “Maria, modello di speranza”. La Conferenza episcopale siciliana (Cesi), in collaborazione con la diocesi di Ragusa, invita “a riflettere sul ruolo della Vergine come guida e sostegno nella vita e nella missione dei presbiteri siciliani, che da oltre trent’anni si uniscono in diverse diocesi della regione, favorendo il senso di fraternità e un cammino pastorale condiviso”. La riflessione sarà condotta da mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo emerito di Campobasso-Bojano, che offrirà spunti di riflessione per un incontro che si preannuncia ricco di spiritualità. La messa sarà presieduta dal card. Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma e originario di Agrigento.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /