Diocesi: Camerino e Perugia, sabato l’inaugurazione della nuova sede della Casa di cura Clinica Lami

Sabato 14 giugno, alle ore 11, sarà ufficialmente inaugurata a Perugia la nuova sede della Casa di cura Clinica Lami. Numerose autorità istituzionali interverranno al taglio del nastro della nuovissima struttura che, immersa nel verde, sorge in Strada dell’Infernaccio, ai piedi della collina del capoluogo umbro e a 500 metri dal raccordo autostradale. Anni di intenso lavoro e significativi investimenti finanziari hanno reso possibile il concretizzarsi di un passaggio che, dettato dalla volontà di garantire sempre più elevati standard di qualità e sicurezza, contribuirà ad arricchire ulteriormente l’offerta sociosanitaria del territorio. Da sempre, note distintive della Clinica Lami sono i servizi altamente qualificati e specialistici riferiti ai settori ortopedico, riabilitativo e oculistico. Avviata nel 1950 dal chirurgo Cesare Lami, per disposizione testamentaria dello stesso professionista, alla sua morte avvenuta nel 1985 la Clinica passò in eredità alle due arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche e Perugia e alla Fondazione di culto e religione “Eremo Beato Rizzerio” che, perpetrando i principi illuminati del fondatore, ne hanno continuato la gestione. I servizi specialistici di alta qualità e la grande attenzione che il personale medico e paramedico dedicano alla dignità della persona, valgono a testimoniare l’eccellenza virtuosa di un’azienda ispirata ai valori cristiani, pronta ad offrire anche servizi ambulatoriali alle persone meno abbienti. Dotata di accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione Umbria, la Clinica conta ottanta dipendenti e un preparatissimo team medico di circa venticinque professionisti.

Dotata di ampi parcheggi, moderna e all’avanguardia sotto ogni profilo, la nuova sede della Casa di cura Clinica Lami è provvista di strumentazioni di ultimissima generazione, in grado di offrire cure più mirate e terapie sempre meno invasive.

“Quello che ci apprestiamo a vivere è un grande giorno – dichiara mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche -. Saremo lieti di condividere e celebrare insieme una eccellenza sanitaria del Centro Italia, una realtà dinamica, pronta ad innovarsi attraverso l’aggiornamento professionale e tecniche operatorie e riabilitative sempre più promettenti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /