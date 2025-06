Carceri: Torino, domani il seminario “Trasformare la pena. Formazione per la rieducazione e il reinserimento socio lavorativo”

“Trasformare la pena. Formazione per la rieducazione e il reinserimento socio lavorativo”: è il titolo del seminario promosso dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, che da oltre 50 anni è attiva nella formazione professionale e nel reinserimento lavorativo di persone detenute o in esecuzione penale esterna. Il seminario è organizzato in collaborazione con Opera Barolo, EssereUmani, Lumsa, Eis, Scholas, “La voce il tempo”.

“Crediamo fortemente nella funzione rieducativa della pena, come sancita dalla nostra Costituzione, e nel ruolo che la formazione al lavoro gioca in questo percorso di recupero, reinserimento e restituzione alla società”, spiegano i promotori del seminario che si confronteranno con rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, associazioni e aziende attente a queste sfide, durante il seminario patrocinato da Regione Piemonte e Comune di Torino. L’appuntamento è il 10 giugno, dalle 9 alle 13, a Palazzo Barolo, a Torino.

