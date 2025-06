Società: Iss, al via a Crotone il progetto per descrivere il profilo di salute dei cittadini e promuovere la giustizia ambientale

Descrivere il profilo di salute della comunità di Crotone considerando i diversi fattori che hanno influenza sulla salute, come l’ambiente, gli stili di vita, il contesto sociale, economico e culturale con lo scopo di promuovere la giustizia ambientale e ridurre i rischi per la salute. Questo è lo scopo del progetto SalGA-Kro (“Studio epidemiologico descrittivo del profilo di salute della Comunità di Crotone per promuovere la Giustizia Ambientale”), coordinato dall’Istituto superiore di sanità. Durante lo studio, che si concluderà nel corso del 2027, verranno raccolti dati e informazioni al fine di elaborare raccomandazioni per la riduzione del rischio di tumori e delle altre più frequenti malattie non trasmissibili, basate sull’evidenza scientifica disponibile, da integrare con attività di prevenzione già adottate.

Il progetto, svolto in collaborazione con la Regione Calabria, l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, il Comune di Crotone, l’Azienda regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria e l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, si fonda su un programma di attività realizzato da cinque gruppi di lavoro. Gli argomenti affrontati sono: i rapporti tra ambiente e salute, con l’individuazione di patologie umane che riconoscano anche fattori causali ambientali, riferibili a contaminanti presenti nel territorio che possano aver dato luogo a fenomeni di esposizione per i residenti; il profilo di salute e le condizioni socioeconomiche, con l’obiettivo di descrivere lo stato di salute generale e specifico della comunità di Crotone nel suo complesso, avvalendosi di informazioni e dati sulle contaminazioni ambientali, sulle malattie, sulle caratteristiche socioeconomiche e sugli stili di vita, con il contributo del Sistema di sorveglianza Passi. La comunicazione e il coinvolgimento della Comunità, con l’obiettivo di costruire un processo di comunicazione partecipato con gli attori istituzionali e sociali e la comunità di Crotone per la condivisione delle nuove conoscenze scientifiche acquisite dallo studio e il loro corretto utilizzo. La giustizia ambientale, per creare conoscenza e consapevolezza sul tema attraverso un dialogo tra i diversi attori della Comunità. Su tali basi verranno definite le raccomandazioni dello studio per la promozione della giustizia ambientale. La prevenzione dei tumori maligni e delle altre più frequenti malattie non trasmissibili attraverso l’identificazione di misure preventive, basate sull’evidenza scientifica disponibile, delle patologie croniche non trasmissibili considerate nello studio (malattie cardiovascolari, respiratorie croniche, diabete, forme tumorali), e la loro integrazione con interventi già adottati a Crotone.

“Confidiamo – spiegano i ricercatori Iss – che i risultati del Progetto aiutino le istituzioni locali e la Comunità di Crotone nel definire le priorità e gli interventi per migliorare la prevenzione delle principali patologie croniche e promuovere al contempo la sostenibilità ambientale”.

Le attività del Progetto SalGA-Kro, la sua struttura e i documenti di riferimento sono disponibili sul sito web progettosalutecrotone.it.

