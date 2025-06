Emigrazione italiana: Colonia, domani incontro a 70 anni dagli accordi bilaterali Italia-Germania

“Il Rapporto Italiani nel Mondo a 70 anni dagli accordi bilaterali fra l’Italia e la Germania. Continuità e cambiamenti”. Questo il tema di un incontro che si terrà domani pomeriggio a Colonia, in Germania, promosso dall’Istituto italiano di cultura. Sarà l’occasione anche di presentare l’edizione 2024 del Rapporto Italiani nel Mondo dedicato al tema della cittadinanza. La presentazione, organizzata dal Comites locale in collaborazione con il Consolato generale di Colonia, vedrà la partecipazione della curatrice Delfina Licata e della coautrice Edith Pichler, del delegato delle Missioni cattoliche italiane in Germania e Scandinavia, don Gregorio Milone, e di Vito Gironda, docente presso l’Università di Bielefeld e presidente del Forum accademico italiano, moderati da Silvio Vallecoccia.

