Diocesi: Macerata, nel pomeriggio inaugurazione della mostra “Henri Matisse e la Cappella di Vence” con il card. Ravasi, Jatta e mons. Marconi

Verrà inaugurata nel pomeriggio, a Macerata, la mostra “Henri Matisse e la Cappella di Vence – Come farfalle in volo: le casule”. Si tratta di un’esposizione, curata da Micol Forti, responsabile Collezione d’Arte contemporanea dei Musei Vaticani, che – si legge in una nota – presenta una selezione di opere e documenti legati alla realizzazione della Chapelle du Rosaire di Vence, definita dallo stesso Henri Matisse “il mio capolavoro”. In particolare, vengono esposte le prime prove di cucitura delle celebri casule liturgiche, realizzate su disegno dell’artista francese, espressione compiuta della sua intensa ricerca spirituale e artistica.

Alle 16, nella cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, dopo i saluti istituzionali di mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidente della Fondazione Carima, e Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, interverranno il card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, e Micol Forti moderati da Renato Poletti. A seguire, presso il Museo Palazzo Ricci, avranno luogo il taglio del nastro e la visita guidata alla mostra. Alle 19, poi, di nuovo in cattedrale il card. Ravasi presiederà la celebrazione eucaristica.

