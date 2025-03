Salesiani: don Attard visita i confratelli anziani di Valdocco, “hanno dato tutta la vita per la congregazione”

(Foto InfoAns)

“Le nostre infermerie sono come centrali nucleari: centrali di preghiera, di connessione con il Signore”. Lo ha affermato don Fabio Attard, rettor maggiore dei salesiani, celebrando la sua seconda messa da superiore della congregazione, giovedì 27 marzo, nell’infermeria della casa madre di Valdocco, dove risiedono i confratelli anziani e malati della circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta. “Appena sono stato eletto, ho avuto questa idea: la prima messa sarà con i membri del capitolo generale. È giusto che sia così. Ma la seconda messa, dopo aver parlato con il mio vicario, don Stefano, ho detto che avrei voluto celebrarla con i confratelli anziani, che hanno dato tutta la loro vita per la congregazione”. Accompagnato da don Leonardo Mancini, superiore dell’Ispettoria, don Attard ha sottolineato: “Queste persone hanno in qualche modo preparato ‘ieri’ ciò che stiamo vivendo ‘oggi’. Di solito ci limitiamo a ringraziarli. Penso che ringraziarli sia molto importante, è indispensabile. Ma è anche molto importante avere segni di vicinanza, segni in cui il ruolo istituzionale li considera non come qualcun altro, ma come parte integrante della nostra missione salesiana”. E ha aggiunto: “Mi sono sentito così contento di aver potuto trascorrere il mio tempo mattutino con loro, pregare con loro e per loro”. Attualmente l’infermeria “Beato Filippo Rinaldi” ospita 14 salesiani.