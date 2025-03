Cattolici e politica: don Rosini, “resistere alla tentazione delle sirene. Chiesa sia profetica”

“La responsabilità della scienza consiste nel capire. Più capisce come sono le cose e più comprende come modificare le cose. La fine di una vocazione politica e di una responsabilità politica orientata in modo preciso denuncia una crisi dell’uomo politico a favore dell’uomo tecnico”. Lo ha detto il filosofo Massimo Cacciari intervenendo oggi, nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, all’incontro “La responsabilità della Speranza e il lavoro dello spirito”, nella basilica di San Giovanni in Laterano. Nel corso dell’evento sono stati affrontati i risultati la ricerca condotta dal Censis su “Il lavoro dello spirito e la responsabilità del pensiero cattolico”. “L’Europa è la terra della scienza e della tecnica – ha spiegato Cacciari –. L’uomo politico è tutt’uno con questo, è indisgiungibile nella storia con l’uomo tecnico. Nell’ultimo secolo c’è stata una disgiunzione”. Cacciari ha denunciato una profonda crisi, seguita da un’ideologia che vuole “distruggere l’uomo politico, la comunità. Le comunità, politiche o religiose, erano espressione dell’uomo politico. Occorre una grande politica che reagisca all’eliminazione dell’uomo politico a favore della religione dell’uomo tecnico. I pensanti, cattolici e non, si devono alleare e combattere insieme questa battaglia. Solo così può rinascere la grande politica di cui abbiamo bisogno”. Sulla stessa linea anche don Fabio Rosini, che ha rimarcato la necessità di “scrollarsi di dosso l’oppressione del potere e fomentare nuovamente lo slancio per ritornare i noi stessi. Il futuro richiede radici profonde e la cultura del confort non è compatibile con chi è chiamato per natura e vocazione al sublime”. “Si deve resistere alla tentazione delle sirene – ha spiegato don Rosini –. La Chiesa deve essere profetica e, soprattutto nel mondo di oggi, manifestare la vita sublime”.

