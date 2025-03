Diocesi: mons. Leuzzi (Teramo) ai giovani, “non siamo soli! Con noi cammina il Risorto”

(Foto diocesi Teramo-Atri)

“Tutti noi siamo alla ricerca della risposta alla domanda di come posso superare la solitudine, in ogni fase della vita. La cultura contemporanea cerca di evitare o nascondere questa domanda con proposte che ci illudono di superarla o di banalizzarla. Ma la solitudine ci rende dipendenti! A Pasqua risuonerà la notizia sconvolgente: non siamo più soli, non siamo semplici oggetti rinchiusi nel tempo e nello spazio. Allora posso essere un costruttore!”. Queste le parole che mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, scrive nella lettera del mese di aprile indirizzata ai giovani, nella quale, ripercorrendo gli accadimenti dell’anno 33, ricorda Gesù morto e risorto per camminare assieme all’umanità, ricollegandolo alle domande registrate durante gli incontri foraniali sul desiderio di conoscere non solo le motivazioni della vita di fede, ma anche le modalità per realizzarla. “Come vivere questa esperienza nella quotidianità?”, domanda il presule. “Molto semplicemente: al mattino esprimi al Risorto il tuo desiderio di camminare con Lui e alla sera chiediGli se Lui è contento di te! Da questo dialogo riparte la tua esistenza, in cammino verso la pienezza della tua vita. Lui si farà cercare, ti verrà incontro e ti sosterrà in tanti momenti della giornata, aprendo sempre nuovi orizzonti”. Il vescovo aprutino mette in evidenza come il mondo contemporaneo abbia ristretto i suoi orizzonti, lasciando quindi il compito ai cristiani di allargarli, nella consapevolezza che la morte non è la meta del cammino dell’uomo. “Nella veglia pasquale la Chiesa ti propone di rinnovare le promesse battesimali: è l’evento della tua ripartenza. Non sarai solo, perché la comunità ecclesiale ti accoglierà e ti aiuterà a camminare insieme con il Risorto. Saremo insieme pellegrini di speranza! Insieme impariamo a scegliere le vie della speranza per essere costruttori della civiltà dell’amore. Con coraggio e fiducia. Non siamo soli! Con noi cammina il Risorto. Auguri di cuore per la Santa Pasqua”.