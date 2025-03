Diocesi: Fano, domani assemblea pastorale “Per un Giubileo della concretezza”

“Per un Giubileo della concretezza. In carovana per co-costruire il nuovo nel pomeriggio del Cristianesimo”. Questo il titolo dell’assemblea pastorale diocesana in programma nel pomeriggio di domani presso la sala riunioni del Centro pastorale diocesano di Fano. I lavori prenderanno il via alle 16 con un momento di preghiera seguito dalla relazione di Massimiliano Colombi, docente di Teologia presso l’Istituto di Scienze religiose “Redemptoris Mater” delle Marche. Alle 17.30 spazio alla presentazione del programma della Seconda assemblea nazionale del Cammino sinodale delle Chiesi in Italia e della sintesi dei contributi della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Conclusione verso le 18 dopo la preghiera dei vespri. “Tutti – si legge in una nota della diocesi – sono invitati a partecipare, in particolare le presidenze dei Consigli pastorali parrocchiali, i presbiteri, i religiosi e le religiose, le associazioni e i movimenti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /