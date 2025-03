Custodia del Creato: da fine aprile nuova edizione del corso animatori Laudato si’. Tra i relatori mons. Baturi e Mercalli

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2025 della Formazione Animatori Laudato si’ promossa online dal Movimento Laudato si’ insieme a 38 organizzazioni partner, tra cui l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, per ispirare e mobilitare la comunità cattolica a camminare insieme nella cura della nostra casa comune e fare la differenza insieme. Il corso, che si aprirà il 30 aprile con l’intervento del climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, quest’anno ha una importanza molto speciale per onorare Papa Francesco con un rinnovato impegno per la cura della casa comune nel 10° anniversario della sua enciclica “Laudato si’”. Nell’anno del Giubileo, il tema scelto è “Custodiamo il Creato, camminiamo insieme nella speranza”. A sottolineare l’importanza di questa edizione, interverrà come relatore del modulo sulla Laudato si’ mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei.

Il corso si terrà on line per quattro settimane dalle 18 alle 19.45 ed oltre alla possibilità di seguirlo in differita, quest’anno – spiegano dal Movimento Laudato si’ – torna in diretta per respirare insieme già dal corso un forte senso di comunità nella diversità delle appartenenze e provenienze. Tra i relatori previsti ci saranno anche i vescovi Christian Carlassare, Giampaolo Dianin, Gianrico Ruzza e Domenico Sorrentino, don Riccardo Pincerato (Snpg Cei). Tra i nuovi partner la Comunità del diaconato in Italia che vedrà il suo presidente Enzo Petrolino tra i relatori del corso; un altro nuovo partner sarà la Fondazione Missio della Cei. In occasione dell’800° anniversario del Cantico delle Creature, “Frate Indovino” sosterrà il corso contribuendo alla diffusione del messaggio di speranza e di impegno per la cura della casa comune. Le iscrizioni saranno aperte fino al 23 aprile. Gli animatori Laudato si’, in tutto il mondo, sono 16mila. In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la rete italiana conta 3.575 animatori e 190 Circoli Laudato si’ attivi. Sono 309, gli animatori che sono stati certificati tra il 2023 e il 2024.

Per Veronica Coraddu, coordinatrice animatori e Circoli Laudato si’ Italia e coordinatrice della Formazione, “il corso ha cercato di recepire quanto emerso dagli incontri locali del Movimento Laudato si’ che si sono tenuti nel 2024 in Italia nei quali animatori e Circoli Laudato si’, referenti diocesani e organizzazioni membro hanno riflettuto sul futuro del Movimento in un pieno spirito sinodale e dai quali sono emerse delle direttive da seguire per una rinnovata missione. Tra queste, in particolare, la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani e quella di inserire l’ecologia integrale nella pastorale ordinaria delle nostre comunità”. “‘Vivo concretamente la speranza che mi aiuta a leggere gli eventi della storia e mi spinge all’impegno per la giustizia, alla fraternità, alla cura della casa comune, facendo in modo che nessuno sia lasciato indietro?’. Sono le parole del Messaggio di Quaresima 2025 di Papa Francesco che – afferma Cecilia Dall’Oglio, global advisor e responsabile Programmi italiani del Movimento Laudato si’ – speriamo spingano tanti a partecipare a questa Formazione Animatori Laudato Si’ perché, come ci chiede il Papa, ‘camminare insieme, essere sinodali, questa è la vocazione della Chiesa. I cristiani sono chiamati a fare strada insieme, mai come viaggiatori solitari […]. Camminare insieme significa essere tessitori di unità […]’”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /