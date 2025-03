Diocesi: Vercelli, in mattinata incontro “Carisma vincenziano e povertà emergenti”

Sarà dedicato a “Carisma vincenziano e povertà emergenti” l’incontro in programma questa mattina, a Vercelli, per iniziativa dei Gruppi di volontariato vincenziano interparrocchiale. Un appuntamento, ospitato dalle 10 all’ex monastero di San Pietro Martire, “per riflettere e agire, a partire dall’insegnamento di S. Vincenzo e S. Luisa”, si legge in una nota. I lavori prenderanno il via con la relazione “San Vincenzo: il Gesù che egli propone ai Vincenziani” proposta dall’assistente spirituale del Volontariato vincenziano del Piemonte, padre Michelangelo Santià; seguiranno i contributi “La tendenza delle povertà odierne”, un’analisi a cura del delegato regionale Caritas, Pierluigi Dovis, e “Le specificità dei Gvv” sui cui si soffermerà la responsabile formazione regionale suor Teresita Pavanello. In chiusura dibattito, condivisioni delle esperienze e testimonianze.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /