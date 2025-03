Papa Francesco: a sacerdoti Missionari della misericordia, “essere attenti nell’ascoltare, pronti nell’accogliere e costanti nell’accompagnare”

“Cari fratelli, avrei voluto incontrarvi in occasione del vostro pellegrinaggio giubilare ed esprimere di persona a voi, Missionari della Misericordia, la mia gratitudine e il mio incoraggiamento. Vi ringrazio, perché con il vostro servizio date testimonianza del volto paterno di Dio, infinitamente grande nell’amore, che chiama tutti alla conversione e ci rinnova sempre con il suo perdono”. Sono queste le parole di Papa Francesco contenute nel messaggio scritto il 19 marzo, mentre era ricoverato al Policlinico Gemelli, reso noto oggi dalla Sala Stampa vaticana e letto da mons. Rino Fisichella, ai sacerdoti missionari della misericordia, in occasione del loro pellegrinaggio giubilare. “Conversione e perdono sono le due carezze con le quali il Signore terge ogni lacrima dai nostri occhi; sono le mani con le quali la Chiesa abbraccia noi peccatori; sono i piedi sui quali camminare nel nostro pellegrinaggio terreno”, prosegue il Santo Padre che esorta: “Vi incoraggio perciò, nel vostro ministero di confessori, ad essere attenti nell’ascoltare, pronti nell’accogliere e costanti nell’accompagnare coloro che desiderano rinnovare la propria vita e ritornano al Signore. Con la sua misericordia, infatti, Dio ci trasforma interiormente, cambia il nostro cuore: il perdono del Signore è fonte di speranza, perché possiamo sempre contare su di Lui, in qualunque situazione. Dio si è fatto uomo per rivelare al mondo che non ci abbandona mai!”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /