Papa al Gemelli: mons. Tasca (vescovi liguri), “ci uniamo alla corale preghiera per la sua salute che sta salendo da ogni parte del mondo”

“Tutta la Regione ecclesiastica ligure è vicina in queste ore con grande affetto a Papa Francesco”. Lo scrive l’arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale ligure, mons. Marco Tasca, in un messaggio a nome dei vescovi liguri, nel quale invita alla preghiera per Papa Francesco.

“Ci uniamo alla corale preghiera per la sua salute che sta salendo da ogni parte del mondo, invitando tutte le comunità parrocchiali e gli Istituti di Vita consacrata della nostra Liguria ad accompagnare il Pontefice con la preghiera in questo delicato momento”.

