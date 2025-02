Diocesi: Teramo, il confronto su “La coscienza: una sfida per l’IA e le neuroscienze”

(Foto diocesi Teramo-Atri)

Si è svolto venerdì 14 febbraio, nella biblioteca diocesana di Teramo, un incontro culturale sul tema “La coscienza: una sfida per l’IA e le neuroscienze”, per mettere in relazione la coscienza umana e l’intelligenza artificiale. Dopo i saluti e l’introduzione di don Giovanni Giorgio, direttore del Centro per la Teologia “San Paolo VI” di Teramo, e don Carlo Farinelli dell’Ufficio evangelizzazione della cultura della diocesi di Teramo-Atri, si legge in una nota diffusa oggi, sono intervenuti Monica Mazza, ordinaria di psicometria e specialista in neuropsicologia clinica e psicofisiologia all’Università degli studi dell’Aquila, e Aniello Russo Spena, presidente dell’Accademia delle scienze d’Abruzzo, già preside della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi dell’Aquila. I due relatori hanno trattato l’argomento inquadrandolo secondo due diverse prospettive: nella prima la coscienza è stata interpretata come espressione del funzionamento della mente, a sua volta analizzato con il metodo delle scienze cognitive, mentre nella seconda è stata analizzata la criticità della definizione di coscienza nei diversi contesti storici e filosofici. Al termine delle relazioni è seguito il dibattito con i presenti, tra i quali mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, Stefania Di Padova, vicesindaco di Teramo, Flavio Bartolini, della Provincia di Teramo, e Maria Letizia Fatigati, dirigente scolastica.