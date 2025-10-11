Salute mentale: Trieste, martedì l’incontro “La Misericordia che libera” con Grégoire Ahongbonon, il “Basaglia dell’Africa”

Martedì 14 ottobre, nella chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi, partecipa all’incontro “La Misericordia che libera” con Grégoire Ahongbonon, il “Basaglia dell’Africa”, fondatore dell’Associazione San Camillo de Lellis.

Grégoire è un beninese che è stato cambiato dall’incontro con Gesù Cristo. È immigrato in Costa d’Avorio, dove ha dato vita all’Associazione San Camillo de Lellis che ha restituito dignità e salute a decine di migliaia di persone con problemi di salute mentale prima abbandonati o incatenati nei villaggi e nei cosiddetti campi di preghiera di sedicenti taumaturghi africani.

Ad introdurre l’incontro sarà Marco Bertoli, direttore del Dipartimento Dipendenze e Salute mentale di Asufc (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale).

