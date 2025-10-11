Pace: Fism, una delegazione stasera in piazza san Pietro al Rosario con Leone XIV

Foto Fism

Alla recita del Santo Rosario per la pace di questa sera in piazza San Pietro, voluta da Leone XIV, anche una delegazione della Fism, la Federazione italiana scuole materne, che raggruppa circa 9000 realtà educative in Italia. “Come Federazione abbiamo raccolto l’invito di Papa Leone a recitare insieme un Rosario per la pace nel mondo. Lo abbiamo fatto per i bambini. Vogliamo pregare per tutti i bambini che sono vittime di tutte le guerre nel mondo”, spiega il presidente nazionale Luca Iemmi. La data odierna, 11 ottobre, ricorda il “Discorso della Luna” di Papa Giovanni XXIII, da cui Fism ha preso ispirazione per lanciare l’iniziativa di pace intitolata “Diamo una carezza di pace a tutti i bambini del mondo” lanciata nei giorni scorsi. L’iniziativa prevede momenti di preghiera per la pace nelle diverse realtà educative sul territorio italiano. “Invitiamo le scuole a scegliere un tempo e uno spazio nella settimana dal 13 al 18 ottobre per coltivare gesti di pace e per vivere un’esperienza di spiritualità con i bambini, le famiglie e la comunità”, si legge in una nota della presidenza nazionale.