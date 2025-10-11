Induisti e cristiani: “le tradizioni religiose hanno una responsabilità cruciale nel promuover la pace”

“Nel mondo odierno, dove sfiducia, polarizzazione, tensioni e divisioni sono in aumento, il dialogo interreligioso è più necessario che mai. Deve continuare a seminare i semi dell’unità e dell’armonia, diventando un faro di speranza per tutti”. È quanto si legge nel messaggio sul tema “Induisti e cristiani: costruire la pace nel mondo attraverso il dialogo e la collaborazione nello spirito della Nostra Aetate”, inviato – in lingua inglese, italiana, francese e hindi – dal Dicastero per il dialogo interreligioso agli Indù in occasione della Festa di Deepavali. “La comprensione e la collaborazione interreligiosa devono trovare spazio nella nostra vita quotidiana e diventare un modo naturale di vivere insieme”, l’auspicio del testo, sulla scorta di Papa Leone XIV, che “ci ricorda che promuovere una cultura del dialogo e della collaborazione per la pace è ‘un compito affidato a tutti, credenti e non, che lo devono elaborare e realizzare attraverso la riflessione e la prassi ispirate alla dignità della persona e al bene comune’”. “La famiglia, in quanto luogo primario di educazione alla vita e alla fede, ha un ruolo preminente nel nutrire questi valori”, si sottolinea nel messaggio, in cui si ricorda che, in questi 60 anni, “sebbene siano stati compiuti molti progressi dopo la Nostra Aetate, molto resta ancora da fare”: “Le tradizioni religiose hanno una responsabilità cruciale nel promuovere la pace”.

