La diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato celebra oggi il Giubileo delle aggregazioni laicali, durante il quale si rifletterà sulla “corresponsabilità dei laici nella società e nella politica”.
L’appuntamento si svolgerà presso Salone di Tls. Dopo il saluto del vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato, mons. Luigi Ernesto Palletti, don Matteo Ceccarelli e Nicola Carozza affronteranno il tema centrale dell’incontro: “Corresponsabilità dei laici nella società e nella politica: la spiritualità della beata Itala Mela e l’esperienza politica dell’onorevole Angela Gotelli”.
Alle ore 11 la celebrazione eucaristica giubilare presieduta in cattedrale dal vescovo, mons. Luigi Ernesto Palletti, presidente della Consulta delle aggregazioni laicali.
Diocesi: La Spezia, oggi il Giubileo delle aggregazioni laicali
