Diocesi: La Spezia, oggi il Giubileo delle aggregazioni laicali

La diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato celebra oggi il Giubileo delle aggregazioni laicali, durante il quale si rifletterà sulla “corresponsabilità dei laici nella società e nella politica”.

L’appuntamento si svolgerà presso Salone di Tls. Dopo il saluto del vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato, mons. Luigi Ernesto Palletti, don Matteo Ceccarelli e Nicola Carozza affronteranno il tema centrale dell’incontro: “Corresponsabilità dei laici nella società e nella politica: la spiritualità della beata Itala Mela e l’esperienza politica dell’onorevole Angela Gotelli”.

Alle ore 11 la celebrazione eucaristica giubilare presieduta in cattedrale dal vescovo, mons. Luigi Ernesto Palletti, presidente della Consulta delle aggregazioni laicali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /