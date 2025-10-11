Giovani: Napoli, il 14 ottobre presentazione dei risultati dell’edizione pilota di “Uni.On – Accendi il tuo futuro”

“Uni.On – Accendi il tuo futuro” (https://union-borsedistudio.it/it/) è un’iniziativa promossa da UniCredit Foundation in collaborazione con Fondazione Don Gino Rigoldi per sostenere ragazze e ragazzi che vogliono andare all’Università per frequentare percorsi di laurea in ambito Stem o economico ma non hanno i mezzi economici per farlo. Partner per la regione Campania è Le Nuvole scpa.

Lo scenario in cui interviene questo progetto è quello di un basso tasso di iscrizione alle carriere universitarie in ambito Stem (Scienza, Tecnologica, Ingegneria e Matematica), pari solo al 27% (Fonte: Almalaurea, 2023) del totale delle studentesse e degli studenti universitari, nonostante il tasso di occupazione sia superiore all’85% tra le laureate e i laureati in queste discipline. Parallelamente cresce il fenomeno dei “Lost Einstein” – giovani ad alto potenziale che a causa di disuguaglianze di partenza non riescono a realizzarsi – e si registra in questo ambito una volontà di abbandonare gli studi universitari più alta che in altri corsi, pari al 34,8% (fonte “Chiedimi come sto”, Ires Emilia-Romagna, 2023).

Grazie a “Uni.on – Accendi il tuo futuro” oltre 200 giovani in Lombardia e Campania frequentanti l’ultimo anno della scuola superiore hanno partecipato a un corso di potenziamento delle proprie competenze nelle materie scientifiche ed economiche in vista dei test di ingresso universitari. Questa Winter School è stata realizzata insieme all’Università degli Studi di Milano e all’Università degli Studi di Napoli Federico II. A 70 di loro è stata assegnata una borsa di studio del valore complessivo di 15.000 euro per l’iscrizione a corsi di laurea triennale in area scientifica ed economica presso università statali italiane.

Martedì 14 ottobre, alle 11.30, nella Sala Archimede a Città della Scienza, a Napoli, ci sarà la presentazione dei risultati dell’edizione pilota di “Uni.On – Accendi il tuo futuro”, con il lancio della seconda edizione.

