Leone XIV: Veglia con il Rosario per la pace, “ai potenti del mondo: abbiate l’audacia del disarmo”

“Metti via la spada”. Sono le parole rivolte da Gesù nell’orto degli ulivi, e il Papa le ha poste al centro della sua omelia, durante l’omelia della Veglia mariana con il Rosario per la pace pronunciata in piazza San Pietro, in occasione del Giubileo della spiritualità mariana. “Tra le parole di Gesù che non vogliamo lasciar cadere, una risuona in particolare oggi”, ha detto Leone XIV: “Metti via la spada. Disarma la mano e prima ancora il cuore”. “La pace è disarmata e disarmante”, ha ribadito il Papa citando le sue prime parole da Pontefice: “Non è deterrenza, ma fratellanza, non è ultimatum, ma dialogo. Non verrà come frutto di vittorie sul nemico, ma come risultato di semine di giustizia e di coraggioso perdono”. Per il Papa, “metti via la spada è parola rivolta ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli: abbiate l’audacia del disarmo! Ed è rivolta al tempo stesso a ciascuno di noi, per farci sempre più consapevoli che per nessuna idea, o fede, o politica noi possiamo uccidere. Da disarmare prima di tutto è il cuore, perché se non c’è pace in noi, non daremo pace”.

