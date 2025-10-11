Missioni: Roma, oggi un ricordo di p. Angelo Benolli al santuario della Madonna del Pianto

(Foto Italia Solidale - Mondo Solidale)

Nel cuore del mese missionario di ottobre, “Italia Solidale – Mondo Solidale” invita a un nuovo momento di testimonianza e comunione, dedicato alla figura di padre Angelo Benolli, fondatore del movimento.

L’evento si terrà oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 10, in occasione della data di nascita di p. Angelo, presso il santuario della Madonna del Pianto, in piazza delle 5 Scole, a Roma, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Italia Solidale Mondo Solidale”.

Promosso dal Vivaio della Pace, l’incontro racconterà – attraverso uno scritto inedito di padre Angelo e le testimonianze di 21 missionari laici provenienti da alcune delle nostre 152 missioni in Africa, India e Sud America – come l’intuizione spirituale e culturale di p. Benolli resti oggi più che mai viva e feconda, capace di generare autentici frutti di vita e di missione.