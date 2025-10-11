Emergenza abitativa: Delegazione Caritas di Lombardia, a Milano il 17 ottobre la presentazione del rapporto “Dare casa alla speranza”

“Abitare oggi in Lombardia, soprattutto nei contesti urbani più densi, significa per molti cittadini trovarsi di fronte a un panorama desolante”: lo scrivono le dieci Caritas diocesane di Lombardia nell’introduzione al rapporto “Dare casa alla speranza”, che verrà presentato venerdì 17 ottobre, Giornata mondiale di lotta alla povertà, a Milano nella sede di Caritas Ambrosiana. Il rapporto – si legge in una nota – trae origine dalla rilevazione dei bisogni espressi da circa 30 mila persone rivoltesi, nel 2023, ai centri d’ascolto Caritas di tutta la Lombardia, e sviluppa un’approfondita indagine qualitativa grazie alla conduzione di 100 interviste ad altrettanti beneficiari dei servizi Caritas. Realizzato grazie alla collaborazione dei coordinamenti Osservatorio della povertà e delle risorse e Politiche sociali della Delegazione Caritas di Lombardia, è corredato da approfondimenti di taglio tecnico e giuridico affidati a esperti della materia e delinea alcune proposte sintetizzate nella formula “Muovere gli immobili”. Il convegno di presentazione sarà caratterizzato dall’intervento degli autori che hanno avuto un ruolo nella stesura del rapporto.

