Giubileo: Catanzaro, a Roccelletta di Borgia oggi l’incontro del mondo dello sport

Si celebra oggi pomeriggio nella diocesi di Catanzaro-Squillace il Giubileo dello sport. I partecipanti si ritroveranno, dalle 16 alle 18, presso la parrocchia “Santa Maria della Roccella” in Roccelletta di Borgia (Cz). L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale del tempo libero, sport, turismo, spettacolo e oratori della diocesi calabrese e vedrà la partecipazione dell’arcivescovo, mons. Claudio Maniago, che guiderà i momenti di riflessione e preghiera. Dopo il Giubileo dello sport celebrato a Roma lo scorso 15 giugno con Papa Leone, la comunità sportiva diocesana desidera continuare con “entusiasmo” e “passione” ad essere “fiaccola di speranza”, testimoniando che lo sport autentico “favorisce la pace, il rispetto delle regole, la concordia e la fraternità”. Tra gli ospiti anche rappresentanti della diocesi, del Coni, di Sport e Salute, del Cip, delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva, insieme alle società locali. La diocesi ringrazia anche l’Us Catanzaro, che sarà presente e partecipe alla giornata. “Un’occasione per celebrare la gioia di essere cristiani e sportivi, unendo fede, amicizia e speranza in un clima di festa e fraternità”, si legge in una nota.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /