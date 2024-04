Società: Enm, a Roma mercoledì 17 aprile l’evento “Etica, economia e legalità” con mons. Fisichella

Mercoledì 17 aprile, alle ore 17, si terrà, presso Scuderie di Palazzo Altieri in via Santo Stefano del Cacco 1, a Roma, l’evento “Etica, economia e legalità” organizzato dall’Ente nazionale per il Microcredito.

Il presidente dell’Enm, Mario Baccini darà avvio ai lavori con un indirizzo di saluto. Seguirà la conferenza di mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, che affronterà i temi sensibili di etica e libertà.

Il presidente dell’Associazione Bancaria italiana, Antonio Patuelli interverrà per un saluto istituzionale.

L’evento sarà coordinato dal giornalista e docente di geopolitica vaticana Piero Schiavazzi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /