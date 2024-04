Frati minori Toscana: a Firenze migliaia di giovani per il meeting “Francesco live”

“Fallire e sbagliare significa creare valore, cioè insegnare ad altri a fare meglio di te”. Lo ha detto oggi Alessandro Sannino, docente dell’Università del Salento, durante l’ultima plenaria che nella basilica di Santa Croce, a Firenze, ha riunito un migliaio di giovani che stanno vivendo il meeting Francesco Live. L’evento si chiuderà domani con le proposte dei giovani alle istituzioni sui temi dell’ecologia integrale, dell’economia, della pace. Poi si svolgerà la messa conclusiva, sempre nella basilica di Santa Croce, presieduta da mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca e delegato per la pastorale giovanile nella Conferenza episcopale toscana.

Stamani a dialogare coi giovani c’erano anche due giovani imprenditrici: Elena del Pup e Caterina Giuliani. I tre testimoni hanno dialogato con i giovani e con Andrea Piccaluga, docente di Management dell’Innovazione presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.

“Francesco Live” rientra nell’ambito delle iniziative per gli 800 anni dalla stimmatizzazione di San Francesco. È ideato dalla pastorale giovanile dei Frati minori della Toscana assieme al comitato toscano per gli 800 anni delle stimmate di san Francesco e dal Comune di Firenze. Promosso con Regione Toscana, basilica di Santa Croce-Frati minori conventuali, Opera di Santa Croce, Ministero dell’Interno – fondo per gli edifici di culto, Conferenza episcopale toscana. Info: segreteria@francescolive.it . Il programma su www.francescolive.it