Conferenze episcopali regionali: Calabria, oggi e domani ad Amantea il convegno catechistico

Accogliendo le sollecitazioni dell’Ufficio catechistico nazionale e della Conferenza episcopale calabra (Cec), gli Uffici catechistici della Calabria si ritroveranno con una presenza di oltre 200 partecipanti, tra direttori Ucd, équipe e catechisti delle diverse diocesi della Regione, a vivere un convegno catechistico regionale, presso il Centro congressi “La Principessa”, ad Amantea (Cs), oggi e domani sotto la presidenza del vescovo delegato della Cec per la catechesi, e arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, e l’incaricato regionale del settore, don Franco Liporace. Il tema scelto è: “Adulti testimoni generativi della fede”.

Aiutati da mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale, da p. Rinaldo Paganelli e suor Giancarla Barbon, che aiuteranno i facilitatori nei percorsi laboratoriali, i partecipanti delle diocesi di Calabria si confronteranno sulla catechesi con e per gli adulti, a partire da esperienze in atto nelle diverse diocesi e cercheranno di individuare, attraverso un fecondo ascolto sinodale, alcuni criteri per rilanciare una formazione alla fede adulta in Calabria e per vivere da credenti nel proprio contesto culturale ed essere una comunità generativa.

