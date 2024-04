Custodia del Creato: Ambasciata d’Italia presso Santa Sede, lunedì il foro “I giovani motore della conversione ecologica”

Nel 2024 ricorre il 40° anniversario dell’Accordo di modificazione del Concordato, che ha adeguato le relazioni tra Italia e Santa Sede ai principi della Costituzione repubblicana. Tali relazioni, corroborate dall’impegno congiunto a promuovere la dignità di ogni essere umano, si esplicano sempre più nella comune volontà di individuare soluzioni inclusive e sostenibili alle principali sfide del nostro tempo. Tra queste, la crisi climatica è una priorità. Alla luce della Presidenza G7 dell’Italia e dell’esortazione apostolica Laudate Deum, firmata dal Pontefice nel 2023 successivamente all’enciclica Laudato Si’ del 2015, nonché degli esiti della Cop28 di Dubai e dei preparativi della prossima Cop29 di Baku, l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede organizza un ciclo di iniziative sulla “cura del creato”.

Il primo degli eventi è il foro “I giovani motore della conversione ecologica”, in programma lunedì 15 aprile, dalle ore 17, a Palazzo Borromeo, a pochi giorni dal G7 Energia e Ambiente che l’Italia presiederà a Venaria Reale, in Piemonte, dal 28 al 30 aprile.

Attraverso il dialogo intergenerazionale tra rappresentanti italiani e vaticani e giovani attivisti, il foro del 15 aprile approfondirà il cambiamento culturale necessario negli stili di vita e nelle politiche, secondo un impegno individuale e collettivo, per contrastare con urgenza e determinazione la crisi climatica.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali Francesco Di Nitto, smbasciatore d’Italia presso la Santa Sede, brevi presentazioni a cura di mons. Domenico Sorrentino, presidente del Comitato “The Economy of Francesco”, vescovo delle di Assisi-Nocera Umbra- Gualdo Tadino e di Foligno, Francesco Corvaro, inviato speciale del Governo italiano per il Cambiamento climatico, Paolo Conversi e Bianca Beccaris, rappresentanti della Segreteria di Stato vaticana, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Seguirà un dibattito con interventi programmati di Agostino Inguscio, coordinatore del Centro Undp di Roma per il Clima e l’Energia, Cecilia Dall’Oglio, rappresentante del Movimento Laudato Si’, Senior Advisor and Italian Programs Manager, Francesco Marchionni, vice presidente del Consiglio nazionale giovani, Aurora Audino, European Climate Pact Ambassador, Marco Gervasi, Board Member – European Youth Energy Network, Alessandra De Canio, della Consulta giovanile del Cortile dei Gentili.

I successivi incontri del ciclo di iniziative sulla “cura del creato”, organizzati dall’Ambasciata d’Italia, si terranno in giugno, con la partecipazione del settore privato energetico e un focus sull’Africa, e in ottobre, con una tavola rotonda sulla sostenibilità e un evento di celebrazione degli 800 anni del Cantico delle Creature.

