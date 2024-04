Diocesi: Udine, domani il saluto a mons. Mazzocato in cattedrale

Un motivo particolare, tra gratitudine al Signore e commozione, contraddistinguerà la terza domenica di Pasqua, 14 aprile, nella Chiesa di Udine. Domani, alle 16, in cattedrale, infatti, si celebrerà una santa messa in cui l’arcidiocesi si stringerà a mons. Andrea Bruno Mazzocato, che è stato suo arcivescovo dal 2009 alla rinuncia e attuale amministratore apostolico. Mons. Mazzocato lascerà la guida pastorale della Chiesa udinese a mons. Riccardo Lamba, suo successore sulla linea apostolica che da Udine risale nei secoli ad Aquileia fino a Ermacora e Fortunato. E, prima ancora, a San Marco e a San Pietro.

La celebrazione sarà particolarmente solenne e avrà come tratto saliente la gratitudine al Padre per il ministero di mons. Mazzocato in Friuli, iniziato il 18 ottobre 2009.

Per facilitare l’afflusso dei fedeli, l’Arcidiocesi di Udine – con una missiva firmata da mons. Guido Genero, già vicario generale – ha disposto la sospensione di tutte le messe della sera di domenica 14 aprile nelle chiese del territorio diocesano. Lo stesso è stato disposto anche per domenica 5 maggio, in occasione della messa di inizio del ministero episcopale di mons. Riccardo Lamba.

Mons. Andrea Bruno Mazzocato resterà a Udine fino all’ingresso del successore, mons. Riccardo Lamba, fissato per domenica 5 maggio. Dopo tale data l’arcivescovo emerito farà rientro nella diocesi di Treviso, sua terra di origine, come da lui stesso anticipato.

Per chi non potrà raggiungere la cattedrale, la celebrazione di domenica 14 aprile sarà trasmessa in diretta sull’emittente diocesana Radio Spazio a partire dalle 15.30, con commenti e approfondimenti. Il settimanale diocesano La Vita Cattolica, nel numero del 10 aprile, ha pubblicato un inserto speciale di 12 pagine che ripercorre il ministero episcopale di mons. Mazzocato.

