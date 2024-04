Diocesi: Sorrento-Castellammare, a maggio il musical “Rent reloaded” sui temi dell’affettività e delle relazioni alla luce del Vangelo

(Foto diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

L’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, in collaborazione con la compagnia teatrale “Il Segno”, presenta il musical diocesano “Rent reloaded”. Un progetto pastorale che, in un clima sinodale di maggiore attenzione alla realtà odierna, punta ai temi dell’affettività e delle relazioni alla luce del Vangelo.

“Tale progetto si muove su più binari, tra l’evangelizzazione e la catechesi. La buona notizia di un amore per cui vale la pena non morire, un amore redentivo e in quanto tale, redentivo per tutti, l’amore al modo che Gesù ci mostra nel mistero pasquale che impregna tutto il suo mondo affettivo e caratterizza il suo gestire le relazioni, con ogni persona che ha incontrato – spiega una nota della diocesi -. Questo lo sforzo di primo annuncio ai tanti studenti dei sette istituti superiori che ci hanno aperto le porte, l’annuncio di un amore che rasserena, di un amore capace di riconoscere ed accogliere ogni persona nella sua carne, nella sua identità sessuale e nel suo orientamento all’amore. La buona notizia di un amore che, più che giudicare e catalogare, promuove, ispira, costruisce civiltà e relazioni non tossiche. La catechesi, nei cortili dei nostri campanili e ben oltre, attraverso riflessioni in musica nelle varie zone della diocesi, e la messa in scena di un musical: ‘Rent reloaded’ al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento nel mese di maggio”.

La catechesi è rivolta a chi questo musical lo sta preparando, da mesi, incontrandosi e meditando i temi che saranno messi in scena: amore, diversità, vita, dono, mercato, distruzione ma anche speranza e salvezza. Quindici giovani e sette musicisti, che da Massa Lubrense a Lettere, passando per quasi tutti i comuni del territorio, da mesi provano a rileggere le loro vite alla luce di tale progetto e del Vangelo, accompagnati da un sacerdote e maestri competenti nelle arti musicali e non solo.

L’opera teatrale riprende un musical già esistente scritto da Jonhatan Larson che ha voluto trasporre l’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini nella New York degli anni ’90 attraverso diversi generi musicali. La trasposizione realizzata dalla diocesi “verterà sulla drammaticità della vita affettiva che, se vissuta male o disordinatamente, rischia di far morire dentro e fuori. All’interno dell’opera emergono temi importanti quali la diversità, l’omosessualità, il rispetto dell’altro, la dignità personale. La riscrittura del progetto prova a leggere possibilità di bene in una realtà complessa e possibili scenari di vita generativi e fecondi”.

Dopo tre serate di catechesi in musica nel mese di aprile, il musical andrà in scena nel mese di maggio con tre 3 serate al teatro delle Rose a Piano di Sorrento: giovedì 9 maggio (20,30), sabato 11 maggio (20,30), domenica 12 maggio (19). Sono previste anche 3 rappresentazioni mattutine al teatro, per le scuole: 8 maggio, 9 maggio, 13 maggio.

Per lo spettacolo teatrale in programma al Teatro delle Rose è previsto un biglietto, il cui costo sarà di 16/14 euro a seconda dei settori. È possibile acquistare il ticket tramite prevendita al botteghino del Teatro oppure tramite il sito ufficiale http://www.teatrodellerose.com/.