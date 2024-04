Diocesi: Messina, il 18 aprile all’università incontro con suor Smerilli sulle sfide del mondo contemporaneo

Giovedì 18 aprile alle ore 16.30 nell’aula magna dell’Università di Messina, dopo i saluti dell’arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela Giovanni Accolla e della rettrice dell’ateneo messinese Giovanna Spatari, suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, tratterà il tema “La Chiesa di fronte alle sfide del mondo contemporaneo”. Dopo l’incontro del mattino in seminario con il clero, suor Smerilli affronterà temi quali l’ecologia integrale, i migranti, l’intelligenza artificiale, l’economia, in un incontro aperto alla cittadinanza. Suor Smerilli è nata nel 1974 a Vasto (Chieti) ed è una suora Figlia di Maria Ausiliatrice. Insegna Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. Nel 2006 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia politica presso l’Università La Sapienza di Roma e nel 2014 il PhD in Economics presso la School of Economics della East Anglia University (Norwich, Regno Unito). È socia fondatrice e docente della Scuola di Economia civile e membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, del Comitato etico di Etica Sgr. Attualmente è sgretaria del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e delegata per la Commissione vaticana Covid-19.

