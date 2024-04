Diocesi: Melfi, domani il convegno dei catechisti

Domenica 6 ottobre a Matera si svolgerà il convegno regionale dei catechisti, il cammino di preparazione nelle singole diocesi è iniziato sabato 27 gennaio con la presenza del direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, mons. Valentino Bulgarelli, che ha incontrato gli Uffici catechistici delle diocesi di Basilicata. Il tema scelto per il convegno: “La ministerialità a servizio di una Chiesa che genera alla fede” avrà in ogni singola diocesi una tappa con un tema definito esprime il desiderio di camminare insieme come Chiesa regionale e in prospettiva di concordare Linee e orientamenti comuni per la catechesi. Pertanto, domenica 14 aprile, alle ore 16, presso la chiesa di San Gerardo Maiella a Rionero, si terrà il convegno dei catechisti della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa con il tema:” Catechesi per, con e nella famiglia”. Porteranno la loro testimonianza i coniugi Silvia Reali e Alessandro Pacchioni, responsabili dell’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi della diocesi di Città di Castello. Sarà uno spazio di formazione e di ascolto per tutti i catechisti, gli educatori di Ac, capi Scout, animatori degli oratori, responsabili di associazioni e movimenti ecclesiali e “l’occasione per un confronto con una Chiesa un po’ distante dal territorio ma sorella nella fede”.

