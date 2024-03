Pasqua: su Tv2000 celebrazioni con Papa Francesco, film e documentari

Programmazione speciale di Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dedicata alla Pasqua. L’emittente della Cei trasmette le seguenti dirette con Papa Francesco: giovedì 28 marzo alle ore 9.30 la Messa del Crisma e alle 16 dalla Casa circondariale femminile di Rebibbia la Messa in Coena Domini; venerdì 29 alle ore 17 la celebrazione della Passione e alle 21.15 la Via Crucis dal Colosseo; sabato 30 alle ore 19.30 dalla basilica vaticana la veglia pasquale; domenica 31 alle ore 10 la Messa di Pasqua seguita dalla benedizione “Urbi et Orbi” dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro; lunedì 1° aprile alle ore 12 la recita del “Regina Caeli”. Le celebrazioni del triduo pasquale con Papa Francesco sono trasmesse in diretta anche su Radio inBlu2000.

Giovedì Santo, 28 marzo, alle ore 20, in diretta la veglia di preghiera “Con Gesù nell’orto degli ulivi” dalla basilica del Getsemani.

La programmazione speciale di Tv2000 dedicata alla Settimana Santa prevede anche: da giovedì 28 a sabato 30 marzo alle ore 19 e domenica 31 marzo alle ore 9.20 “Questo mistero è grande. Il Triduo pasquale”, momento di preparazione alla Pasqua con preghiere e riflessioni sul Vangelo della Passione.

Film in prima serata: Gesù di Nazaret di Franco Zeffirelli (28-29-30 marzo), Risorto di Kevin Reynolds (domenica 31 marzo – Pasqua), Giovanni Paolo II di John Kent Harrison (lunedì 1° aprile). Documentari: giovedì 28 marzo in onda Segni – miracoli eucaristici, alle ore 8.30, e Io spero Paradiso, alle ore 22.50. Sabato 30 marzo La sindone di Torino, alle ore 6.30, e Il sepolcro di Gesù, alle ore 11. Domenica 31 marzo Celestino V il Papa fuori dal mondo, alle ore 22.55. Lunedì 1° aprile Sacro come un uomo, alle ore 17.30.

