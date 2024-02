Tratta: Foggia, domani sera corteo silenzioso, letture, preghiere e testimonianze

In occasione della 10ª Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, che si celebra oggi, giorno della memoria di santa Bakhita, sul tema “Camminare per la dignità. Ascoltare. Sognare. Agire”, è in programma nella serata di domani, venerdì 9 febbraio, a Foggia un’iniziativa organizzata dall’arcidiocesi. Parteciperanno cittadini, volontari e operatori di Fratelli della Stazione, Scout d’Europa, Ofs Foggia (Ordine francescano secolare), Coop. Medtraining con il progetto “La Puglia non tratta”, Oratorio Sacro Cuore, Suore Canossiane – Centro Bakita, Caritas diocesana di Foggia-Ufficio Migrantes, Ufficio diocesano per il dialogo ecumenico e interreligioso e Ufficio diocesano per le missioni.

L’appuntamento è fissato per le 19 all’Istituto “Figliolia” di Foggia (Via XXV Aprile) per la partenza di un corteo silenzioso, dopo un momento di danze e riflessione. I partecipanti raggiungeranno mezz’ora più tardi, alle 19.30, il cortile dell’arcivescovado, dove verranno accolti dall’arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti. In via Oberdan si alterneranno letture, preghiere e testimonianze, con la partecipazione anche di rappresentanti delle Comunità mussulmana, Sik, della Chiesa ortodossa rumena, della Comunità pentecostale Shalom e di diverse confessioni cristiane.

