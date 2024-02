Geoscienze: Roma ed Ercolano, sabato 10 febbraio l’Open day straordinario dei Laboratori e del Museo dell’Ingv

Sabato 10 febbraio appuntamento per tutti da non perdere è a Roma e a Ercolano (Na) con l’Open day straordinario dei Laboratori e del Museo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

In particolare, l’Ingv apre al pubblico le sue porte dalle 9.30 alle 19 a Roma, in via di Vigna Murata n. 605, e dalle 10 alle 13 nella sede storica dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv (Ingv-Oe) sul Vesuvio.

“Come un grande telescopio puntato verso il cuore della Terra, il fascino dei vulcani, i misteri del magnetismo terrestre, i laboratori ‘golosi’ di scienza e l’arcano dei terremoti vi porteranno a vedere un mondo meraviglioso: il nostro pianeta!”, spiega una nota dell’Ingv.

Visite guidate nelle sedi, incontri con i ricercatori e percorsi didattici accompagneranno nel cuore pulsante dell’Ingv.

In esclusiva sarà possibile visitare a Roma la Sala operativa del monitoraggio sismico e allerta tsunami, dove si potranno vedere tutto il territorio nazionale e quello dell’area mediterranea, con un colpo d’occhio. Alla sede storica dell’Osservatorio vesuviano, invece, i visitatori saranno accompagnati nel più antico Osservatorio vulcanologico del mondo, alla scoperta del monitoraggio dei vulcani napoletani. Un luogo unico in Italia dove la tecnologia più avanzata è al servizio dei cittadini.

