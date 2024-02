Azione Cattolica: Conferenza episcopale Lazio, nominati gli assistenti regionali di settore

La Conferenza episcopale laziale ha nominato gli assistenti regionali di settore dell’Azione Cattolica per il nuovo triennio (2024-2027). Si tratta di don Giovanni Castagnoli per l’Azione Cattolica ragazzi (Acr), il quale viene confermato anche per questo triennio, mentre sono di nuova nomina don Salvatore Barretta per il settore giovani e don Antonio Scigliuzzo per il settore adulti. I tre assistenti di settore vanno ad affiancare il servizio all’associazione svolto da don Aniello Crescenzi, assistente unitario regionale.

