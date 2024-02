Diocesi: Roma, domani presentazione del Rapporto “Ripartire si può” della Fondazione Salus Populi Romani

Venerdì 9 febbraio, alle 11.30, verrà presentata nella capitale la prima edizione del Rapporto di attività della Fondazione Salus Populi Romani “Ripartire si può”. Il volume, ricco di infografiche e tabelle, documenta le numerose iniziative promosse dall’organismo della diocesi di Roma per sostenere le famiglie sovraindebitate e a rischio usura nel quadriennio 2020-2023 a Roma e nel Lazio. Nel Rapporto, che si struttura nelle tre parole chiave “ascolto, compassione e servizio”, oltre allo scenario economico-sociale della capitale, sono riportati i dati sulle attività della Fondazione e approfondimenti in merito all’accesso al credito con proposte operative alle istituzioni.

L’incontro si svolgerà nella sala Ugo Poletti del Vicariato di Roma (piazza San Giovanni in Laterano, 6) e vedrà gli interventi del vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma; Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale; Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali, disabilità, Terzo Settore della Regione Lazio; Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia; Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana e presidente della Fondazione Salus Populi Romani. Il Rapporto verrà presentato dai curatori Liliana Ciccarelli e Fabio Vando; modererà l’incontro Toni Mira, giornalista di Avvenire.

