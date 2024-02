Vescovi liguri: mons. Devasini (Chiavari), “Papa Francesco ci ha chiesto di adoperarci per edificare una Chiesa gioiosa”

“Papa Francesco ha avviato l’udienza con noi invitandoci a fare domande e a condividere tutte le nostre riflessioni, senza autocensure. Il tutto si è svolto in un clima franco e cordiale”. Così il vescovo di Chiavari, mons. Giampio Devasini, racconta l’incontro avuto stamane con il Santo Padre in Vaticano insieme agli altri vescovi della Liguria, convenuti a Roma per la visita “ad limina apostolorum”.

Un’ora e mezza di dialogo, dalle 10:50 alle 12:20, “strutturato in domande e risposte”. “Il Papa ci ha chiesto di adoperarci per edificare una Chiesa gioiosa, una Chiesa che guidata dallo Spirito sa essere creativa – continua mons. Devasini -. Ci ha poi ricordato che il vescovo deve praticare quattro vicinanze: con Dio, con i confratelli vescovi, con i presbiteri e con il santo popolo fedele di Dio”.

Al termine dell’udienza spazio alla foto di gruppo e alla consegna ai singoli presuli di un medaglione raffigurante la Santa Famiglia, alcuni rosari e un libro.

Domani il programma prevede alle 7,15 la celebrazione dell’Eucaristia nella basilica di San Pietro, alle 9,15 la riunione al Dicastero per i vescovi, alle 11 quella al Dicastero per la Dottrina della Fede e alle 12,15 al Dicastero per il Clero.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /