Quaresima: Loreto, il programma per Mercoledì delle Ceneri e itinerario di riflessione e preghiera

“Il 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, la santa messa delle ore 18 sarà presieduta da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto delegato pontificio”. A dare notizia sul programma per il prossimo tempo di Quaresima a Loreto è la Delegazione pontificia. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e su Telechiara (canale 17 Veneto e provincia di Mantova, canale 18 Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento).

Anche quest’anno il santuario propone un itinerario di riflessione e preghiera in preparazione alla Santa Pasqua. Il primo appuntamento sarà venerdì 16 febbraio alle 21. I quaresimali continueranno ogni martedì a partire dal 20 febbraio fino al 19 marzo sempre alle 21.

Le meditazioni saranno tenute da don Francesco Buono, parroco di Castel Del Piano (Pg).

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming al canale YouTube “Santa Casa Loreto”.

Ogni venerdì del tempo di Quaresima, in basilica si pregherà la Via Crucis alle 18.45.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale www.santuarioloreto.va.

