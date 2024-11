Lavoro: Mcl Marche, domani a Senigallia convegno regionale

Sarà dedicato a “Il lavoro protagonista del futuro – In sicurezza e prevenzione per famiglie, giovani e bambini” il convegno regionale del Movimento cristiano lavoratori delle Marche in programma domani, dalle 10 alle 13, presso la sala consiliare del Comune di Senigallia. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’associazione datoriale Assidal e gode del patrocinio del Comune di Senigallia. Ai lavori, ai quali parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni, interverranno anche il vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata dei bambini, e il presidente nazionale di Mcl, Alfonso Luzzi.

Il futuro del lavoro e la centralità di sicurezza e prevenzione, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie (bambini compresi) sono per l’Mcl delle Marche temi prioritari delle propria azione. “Cercando il massimo confronto e collaborazioni efficaci con i vari livelli istituzionali e altre realtà associative”, precisa il presidente regionale, Vincenzo Inchingoli. Il convegno di domani, conclude, “non vuole essere fine a se stesso, bensì innesco di virtuosi processi di co-progettazione e corresponsabilità su sfide importanti come il futuro del lavoro in sicurezza grazie a un vero investimento nella prevenzione”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /