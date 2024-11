Diocesi: Altamura, domani la decima edizione della rassegna delle corali

L’Associazione nazionale Città del SS. Crocifisso, unitamente all’Amministrazione comunale di Gravina in Puglia e alla Parrocchia SS. Crocifisso di Gravina nella diocesi Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, organizzano la X rassegna delle corali delle comunità presenti nella famiglia associativa, accumunata dal culto al Santissimo Crocifisso, che avrà come tema il motto del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”. L’appuntamento è previsto per domani 30 novembre, con inizio alle ore 17, nella Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso di Gravina in Puglia e vedrà la presenza di 7 corali provenienti da diverse città di Puglia e di Calabria. La città di Gravina in Puglia vive sin dagli albori l’esperienza associativa con numerosi altri comuni d’Italia e comunità religiose che guardano al SS. Crocifisso con particolare devozione e avvertono uno speciale legame a quel segno d’amore che Dio, nel Suo Figlio Gesù, ha dato all’intera umanità, spiega una nota.

A conclusione della rassegna è prevista la consegna dell’onorificenza di ambasciatori dell’associazione ad alcuni membri, quali mons. Mauro Carlino, parroco della Basilica di Santa Croce in Lecce, Felice Lafabiana, già assessore della Città di Gravina in Puglia e delegato ai rapporti con l’associazione; Grazia Pignatelli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori della Città di Torricella (Ta), Mimmo Petroni e Giacinto Ciappetta, dirigente scolastico e direttore del coro diocesano della Basilica Santa Maria del Lauro in Cassano all’Jonio, che si sono distinti “particolarmente per l’impegno e la presenza alle diverse attività promosse per gli aderenti all’associazione, soprattutto quando hanno avuto ruoli istituzionali”. Il parroco della comunità parrocchiale SS. Crocifisso di Gravina, don Giuseppe Loizzo, esprime “il suo compiacimento per l’iniziativa in programma” e manifesta nelle parole di benvenuto il piacere di “poter accogliere vecchi e nuovi amici in una serata che c’introduce al cammino di Avvento e alla celebrazione del Natale del Signore”. “Da sempre ho vissuto con personale coinvolgimento gli appuntamenti promossi dall’associazione di cui facciamo parte – scrive don Loizzo – e, ora, poter ospitare nella nostra comunità la X rassegna delle corali delle Città del SS. Crocifisso ci dà la possibilità di elevare il cuore e lo spirito a Dio attraverso il canto e la musica sacra e ci prepara, come comunità, a metterci in cammino, come pellegrini di speranza, nel percorso ecclesiale dell’anno giubilare che vivremo insieme”.

