Commissione Ue: indagine sul progetto di acquisizione di Ita da parte di Lufthansa. “L’operazione può ridurre la concorrenza”

Riunione odierna della Commissione (Foto Commissione europea)

La Commissione europea ha avviato oggi un’indagine “approfondita” per valutare, a norma del regolamento Ue sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione del controllo comune di Ita Airways da parte di Deutsche Lufthansa e del ministero italiano dell’Economia e delle finanze (Mef). La Commissione ha espresso “riserve preliminari in quanto ritiene che l’operazione possa ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e a lungo raggio da e verso l’Italia”, si legge in un comunicato emesso al termine della riunione odierna del collegio dei commissari. Lufthansa e Ita gestiscono un’ampia rete di rotte nazionali, rotte a corto raggio all’interno dello Spazio economico europeo e rotte a lungo raggio verso il resto del mondo. “Lufthansa fa inoltre parte di una joint venture con United Airlines e Air Canada, attraverso la quale le tre compagnie si coordinano su prezzi, capacità, programmazione e ripartizione delle entrate sulle rotte transatlantiche”.

L’indagine preliminare indica che “l’operazione può ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e a lungo raggio. Lufthansa e Ita – sostiene la Commissione – sono in forte e stretta concorrenza tra loro nella fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri su determinate rotte da e verso l’Italia”. La Commissione indica una lunga serie di possibili interferenze sul mercato del trasporto aereo; ora dispone ora di 90 giorni lavorativi, quindi fino al 6 giugno 2024, per adottare una decisione. “L’avvio di un’indagine approfondita non pregiudica l’esito del procedimento”, si spiega a Bruxelles.