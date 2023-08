Pakistan: vescovi cattolici indicono una “Giornata di preghiera” domenica 20 agosto, per “la pace e l’armonia nel nostro Paese”

(foto profilo fb della Conferenza episcopale pakistana)

La Conferenza episcopale del Pakistan ha indetto per domenica 20 agosto una “Giornata di preghiera” alla luce della situazione e degli attacchi contro la comunità cristiana di Jaranwala, alla periferia di Faisalabad. In una nota ufficiale diffusa questa mattina, i vescovi si rivolgono ai cristiani di tutto il Paese: “Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono invitati ad osservare la Giornata di preghiera per l’incidente a Jaranwala e per la pace e l’armonia nel nostro Paese”. Sui social, la Conferenza episcopale fa sapere che ieri il presidente della Conferenza episcopale cattolica pakistana, l’arcivescovo Joseph Arshad, e il vescovo Yousaf Sohan, della diocesi di Multan, hanno visitato le chiese profanate di Jaranwala, per portare la propria “consolazione alla gente nel loro dolore”. Sono 21, in totale, le chiese bruciate o vandalizzate, oltre a 35 case di cristiani, tra cui la residenza di un pastore, mentre centinaia le copie di bibbie date alle fiamme. Per contenere le folle inferocite sono stati dispiegati seimila tra agenti e paramilitari.