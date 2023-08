Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, domani al Musal “Una serata con i Santi alle finestre” con il direttore Loris Serafini

foto Fondazione Papa Luciani

Una delle peculiarità della Valle del Biois è senza dubbio la presenza di moltissimi affreschi a tema religioso sparsi nelle vie dei paesi di Canale d’Agordo, Falcade e Vallada Agordina. Vere e proprie opere d’arte sacra, risalenti anche al XVII secolo, che abbelliscono queste località assieme ai famosi tabiài (i tradizionali fienili in legno delle Dolomiti, oltre 300 in Val Biois), alle fontane e alle antiche abitazioni delle borgate della valle. Di questo e di molto altro si parlerà domani sera alle 21, presso la Sala Linda Zaldò Bolda del Museo Albino Luciani (Musal) a Canale d’Agordo nell’incontro “Una serata con i Santi alle finestre: dipinti ex voto sacelli votivi e chiese della Valle del Biois” in compagnia di Loris Serafini, direttore del Museo.

Le comunità di Canale d’Agordo e Vallada Agordina sono state oggetto di un intervento di recupero di questi dipinti, grazie al programma Interreg. III Italia- Austria, che ha promosso la conservazione di tale patrimonio storico, artistico e culturale, con la realizzazione di un itinerario a tema, il percorso tematico “La valle coi Santi alle finestre”. Nel territorio di Canale d’Agordo sono stati catalogati 31 dipinti murali, alcuni riuniti in un unico edificio, come nel caso della famosa Casa delle Regole di Canale d’Agordo, mentre generalmente si tratta di dipinti o affreschi isolati, ubicati sulle pareti esterne di abitazioni. Nelle vicinanze del paese sono presenti 13 affreschi distribuiti tra Feder, Fregona, Carfon, Gares e Colcergnan.

Enzo Demattè, saggista e poeta italiano, per primo ha menzionato la Valle del Biois come la “La valle coi Santi alle finestre”, titolo dell’omonimo romanzo da lui scritto nel 1958.

Fino al 10 settembre a Canale d’Agordo è visitabile la mostra “Finestre in Val del Biois. Enzo Demattè. Note, racconti, poesia” presso la Casa delle Regole e presso il Museo Albino Luciani.