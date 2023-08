Papa Francesco: eretto il “Copaju” come Associazione privata di fedeli a carattere internazionale

Porta la data del 15 agosto, ma è stato diffuso oggi in spagnolo dalla Sala Stampa della Santa Sede, il chirografo con il quale Papa Francesco erige il “Comitato panamericano dei giudici per i diritti sociali e la dottrina francescana (Copaju)” come Associazione privata di fedeli a carattere internazionale e crea sotto la sua giurisdizione l'”Istituto di ricerche giuridiche Fra Bartolomé de Las Casas”.

Nel testo in spagnolo il Papa ricorda la creazione del Comitato in Argentina nel 2017 e la creazione in Vaticano della ” Dottrina francescana” nel 2019 con la partecipazione di 120 magistrati delle tre Americhe, nell’ambito dell’incontro tenutosi presso il Casina Pio IV, sede della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

“Da allora – si legge nel Chirografo – Copaju ha sviluppato un prolifico compito finalizzato alla protezione e promozione dei diritti sociali da parte della magistratura, ponendo particolare enfasi sui settori sociali scartati, colpiti dai diversi processi del neocolonialismo. Ha eretto capitoli cittadini in Argentina, Cile, Colombia, Perù, Brasile, Messico, Stati Uniti e Paraguay, è in continua espansione nel resto del continente americano. Il Copaju ha organizzato numerosi eventi internazionali tra cui gli incontri di Roma nel 2019 e 2023, l’incontro di Iguazú (Argentina) nel 2021, l’incontro in Messico nel 2022 e quella di Asunción del Paraguay nel 2023. Ha inoltre emesso numerosi documenti guida e che hanno stabilito posizioni pubbliche su varie situazioni di loro interesse e hanno curato testi specializzati”, che si possono leggere su www.copaju.org.

Gli statuti entreranno in vigore il 31 agosto 2023. Il Papa ha designato come presidente del Comitato per il periodo 2023-2028 il giudice Roberto Andrés Gallardo della Repubblica Argentina, come vice presidente la giudice Ana Algorta Latorre della Repubblica del Brasile, come segretario il magistrato Gustavo Daniel Moreno della Repubblica Argentina e giudici María Julia Figueredo Vivas della Repubblica di Colombia, Tamila Ipema degli Stati Uniti d’America, Daniel Urrutia Laubreaux della Repubblica del Cile e Janet Tello Gilardi della Repubblica del Perù.

Il Pontefice approva, allo stesso tempo, la creazione dell’Istituto per l’istruttoria e la promozione dei Diritti Sociale “Fray Bartolomé de las Casas”, a fini accademici, didattici e formativi sul tema dei diritti sociali, migrazioni e colonialismo, che sarà sostenuto finanziariamente, diretto e amministrato dal Copaju e lavorerà nell’ambito della Pontificia Accademia di Scienze sociali. Per il triennio 2023-2028 il Santo Padre designa per il Collegio dei fondatori del predetto Istituto Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi e Marcelo Suárez Orozco.