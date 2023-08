Aggiornamenti sociali: nel numero doppio estivo riflessioni su disabilità, politiche di inclusione e soccorso a migranti

Perché il presente abbia un senso, occorre riscoprirne la relazione con il passato e soprattutto con il futuro e riscoprire il gusto del tempo e della speranza, per non rischiare di restare schiacciati in un loop frenetico ma privo di prospettive. Il direttore, padre Giuseppe Riggio, propone questa riflessione nell’editoriale del doppio numero estivo di Aggiornamenti sociali, suggerendo alcune strade per uscire dalle logiche di urgenza e dalla stanchezza cronica che attanaglia la nostra società.

I dialoghi del mese, curati da Paolo Foglizzo, presentano il tema della disabilità vissuta dal punto di vista ecclesiale. Gli autori – Vittorio Scelzo, Stefano Toschi, Giovanni Merlo e Ilaria Morali – aiutano a superare i luoghi comuni e i pregiudizi che vedono nelle persone disabili solo dei soggetti da accudire o delle persone prive di capacità discrezionale, incapaci di prendere decisioni e commettere peccati. Al contrario, il testo ricorda che ciascuno, nel battesimo, è figlio di Dio e membro della Chiesa allo stesso modo. Il numero prosegue con la presentazione da parte di Giulio Bertoluzza, di Caritas italiana, delle nuove misure di contrasto alla povertà proposte dal Governo Meloni che andranno a sostituire il Reddito di cittadinanza, mettendone in luce alcune criticità. Segue un’intervista a don Mattia Ferrari, cappellano della Ong Mediterranea Saving Humans, impegnato ormai dal 2019 a soccorrere e prestare assistenza spirituale ai migranti, di cui ricorda il doloroso percorso umano.

L’infografica del mese a cura di padre Mauro Bossi pone invece lo sguardo all’interno delle carceri italiane, descrivendo alcuni tratti della popolazione carceraria e delle condizioni in cui vivono. José Laguna riflette sulla “cuidadania”, una forma di partecipazione politica e sociale che parte dal presupposto che ciascuno di noi sia fragile e vulnerabile, e come tale bisognoso di cura. Lucia Capuzzi, giornalista esperta in tematiche internazionali, descrive invece l’apparente svolta politica a sinistra di molti Stati dell’America latina, mentre Elizabeth A. Johnson, teologa, mette in luce il significato della fede in un Dio ecologico. Chiude il numero la nostra rubrica di consigli Letture&Visioni, con la presentazione dei libri di Luca Grion, “Il senso dello sport”, e di Marshall Sahlins, “La nuova scienza dell’universo incantato”, e con la recensione alla serie di Zerocalcare “Questo mondo non mi renderà cattivo”.