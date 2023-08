Diocesi: Rossano, domani si presenta il libro “E se fosse tutto vero?” di Marco De Biase

Maestro e discepolo, dalla città alla montagna, in un cammino di andata e ritorno, di salita e discesa, con la gioia del dialogo che anima i loro passi. Ecco la trama del libro di Marco De Biase, intitolato “E se fosse tutto vero?”.

È un’esperienza delle rocce, degli alberi e di innumerevoli esseri viventi, è l’incontro dei volti del maestro e del discepolo, è il sentir nascere la relazione educativa come il nesso, l’abbraccio della Natura, il suo sguardo puro, che incrocia i viandanti e fa scintillare in essi domande come se fossero stelle.

La presentazione del libro si terrà sabato 19 agosto, alle ore 19,30, nella cornice del Museo diocesano e del Codex nella diocesi di Rossano-Cariati. L’incontro rientra nel programma di appuntamenti ideati per i 70 anni del Museo diocesano e del Codex.