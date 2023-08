Società: organizzatori “Le Tavole di Assisi”, “non è la nascita di un movimento politico”

“La due giorni ‘Le Tavole di Assisi’ che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre non è la nascita di un movimento politico come scritto da alcuni media ma un’occasione di incontro, di ascolto, di confronto e di preghiera per fare rete e riflettere sul contributo che i valori e le radici cristiane possono e devono offrire alla politica”. Così gli organizzatori de “Le Tavole di Assisi” in una nota.

“Si parlerà di vita, di famiglia, di valori, di economia, di libertà, di salute, di pace e di contrasto alle ideologie”, prosegue la nota.

“Saranno con noi – spiegano gli organizzatori – ventisei graditissimi ospiti, che offriranno il loro contributo. Si tratta di religiosi, economisti, giornalisti, medici, avvocati, docenti, ricercatori, esponenti del mondo pro life e pro family. Tra loro ci sarà anche Gianni Alemanno, invitato nella sua qualità di portavoce del comitato ‘Fermare la guerra’”.

Gli organizzatori dell’evento concludono: “Identificare la nostra iniziativa con qualsiasi altro – legittimo ma diverso – percorso è dunque erroneo e strumentale. Assisi sarà una splendida occasione di incontro con già 400 persone che si sono prenotate. Chi vuol capire cosa succederà, venga e veda”.