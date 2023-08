Papa Francesco: al Meeting di Rimini, “luogo di amicizia tra le persone e i popoli, aprendo strade di incontro e di dialogo”

“Essere luogo di amicizia tra le persone e i popoli, aprendo strade di incontro e di dialogo”. Lo dice Papa Francesco nel messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, in occasione della 44ª edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, indicandone il contributo negli anni, in programma a Rimini dal 20 al 25 agosto 2023, sul tema “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. “In questa ora travagliata della storia, il Papa vi incoraggia affinché non venga mai meno la disponibilità a un’’amicizia inesauribile’ – perché

fondata in Cristo e sulla roccia di Pietro –, pronti a cogliere il bene che chiunque può portare alla vita di tutti, perché ‘le altre culture non sono nemici da cui bisogna difendersi, ma sono riflessi differenti della ricchezza inesauribile della vita umana’”, si legge nel testo che cita la Fratelli Tutti. Dal Papa poi la convinzione che sia “la nostra esperienza umana, che condividiamo con ogni persona, a qualunque tradizione culturale e religiosa appartenga, il terreno sul quale si può radicare l’esperienza dell’amicizia che costituisce storia”.

Papa Francesco auspica che il Meeting per l’amicizia tra i popoli continui a “promuovere la cultura dell’incontro, aperto a tutti, nessuno escluso, perché in chiunque c’è un riflesso del Padre”. “Possa ognuno dei partecipanti imparare un po’ ad accostare gli altri alla maniera di Gesù”, che “sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare, di fare in modo che la gente guarisca, che sia felice, che incontri Dio”. “Così che crescano l’amicizia sociale e l’amicizia tra i popoli”.