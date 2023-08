Perdonanza celestiniana: la sera del 28 agosto il card. Semeraro aprirà la Porta santa. A chiuderla il card. Petrocchi la sera del 29

La messa stazionale con il rito di apertura della Porta Santa, presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, lunedì 28 agosto alle 18:30 sul Piazzale della Basilica di S. Maria di Collemaggio, darà il via alla 729ma edizione della Perdonanza celestiniana. Alle 22 si terrà la Perdonanza dei giovani, degli scout, delle aggregazioni laicali, degli operatori pastorali con la messa presieduta da mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva. Successivamente la veglia nella notte della Perdonanza fino all’una a cura del Servizio diocesano di Pastorale giovanile e vocazionale cui seguirà, dall’una alle 6 del mattino, l’adorazione silenziosa davanti al Santissimo.

Martedì 29 agosto, martirio di San Giovanni Battista, alle 6 del mattino la Perdonanza dei lavoratori e la messa presieduta da don Sergio Nuccitelli, direttore Ufficio diocesano per la pastorale del lavoro; alle 7:30 Rosario trasmesso in diretta sull’emittente Radio Maria. Alle 8 la Perdonanza dei religiosi e delle religiose trasmessa anch’essa in diretta sull’emittente Radio Maria e la messa presieduta da mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino. Alle 10 la Perdonanza delle Forze armate e delle Forze dell’ordine con la messa presieduta da mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento. Alle 11:30 la Perdonanza dei catechisti e dei ragazzi, degli studenti e degli insegnanti. A presiedere la messa mons. Orlando Antonini, nunzio apostolico. La Perdonanza delle famiglie si svolgerà alle 12:30 con la messa presieduta da mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona. Nel pomeriggio, alle 16, la Perdonanza dei malati e delle confraternite con la messa presieduta da mons. Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano. Alle 18 si terranno i solenni vespri capitolari presieduti dall’arcidiacono del Capitolo metropolitano canonico Sergio Maggioni. Infine, alle 18:30 la messa stazionale con il rito di chiusura della Porta santa presieduta dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita de L’Aquila. Dalle 18:30 del 28 agosto alle 18:30 del 29 sarà possibile confessarsi in basilica.